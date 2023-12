'Sangue' é morto a tiros dentro de casa em Três Lagoas

Richard Farias da Silva, de 26 anos, conhecido como ‘Sangue’, foi executado durante em frente a casa onde morava na noite de quinta-feira (28), na Vila Verde, localizada em Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, duas pessoas armadas teria chegado ao local em motos diferentes, sendo uma Honda CG 150 e uma Honda Biz. Os homens então chamaram pela vítima, que foi atingida pelos disparos logo após abrir o portão da residência.

Depois de ser baleado, ‘Sangue’ tentou correr para dentro de casa, mas foi seguido e baleado mais vezes pelos autores. Ele acabou sendo atingido no tórax, abdômen, pescoço, virilha e inclusive o olho esquerdo.

Após cometer o assassinato, os autores fugiram do local nas motos em que chegaram. Uma equipe da Força Tática esteve presente no local do crime para preservar a cena do incidente até a chegada dos peritos responsáveis pela investigação do caso.

