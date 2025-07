Santa Casa encontra familiar de paciente internado sem identificação há quase 1 mês

Após um pedido de ajuda ser emitido para encontrar os familiares de um paciente, que estava internado desde junho sem identificação, a Santa Casa de Campo Grande conseguiu encontrar um parente do homem.

Por meio de nota, emitida durante a tarde desta quarta-feira (16), o hospital agradeceu a população pela resposta rápida, o que certamente ajudou nas buscas.

Ontem, as equipes divulgaram que o homem deu entrada no hospital no dia 22 de junho de 2025 com ferimentos na cabeça, após ter sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros após ser encontrado nas proximidades da Avenida Fábio Zahran, apresentando ferimento na região craniana. Por conta da sua condição clínica, ele não consegue passar detalhes a respeito de informações pessoais.

Estima-se que ele tenha entre 35 e 45 anos de idade. Ele é um homem de pele parda, olhos castanho-escuros, peso aproximado 75 quilos, estatura cerca de 1,79 m.

“Segundo o Instituto de Identificação, os exames de papiloscopia realizados não permitiram, até a presente data, a obtenção de dados para confirmação da identidade”, diz o hospital.

