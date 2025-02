Santa Casa lamenta morte de técnica de enfermagem em acidente na Capital

Saiba Mais Polícia AGORA: Gestante morre em acidente de trânsito no Universitário

A Santa Casa de Campo Grande lamentou a morte da técnica de enfermagem, Maiara Morais de Souza, de 31 anos. Ela se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (13), na rua Francisco dos Anjos, no Universitário.

"Com imenso pesar, as Diretorias Corporativa e Executiva Associadas da ABCG, Corpo Clínico e Colaboradores da Santa Casa, expressam suas condolências à família e amigos de Maiara Morais de Souza, de 31 anos, pelo seu falecimento. Maiara, que fazia parte da nossa equipe como técnica de enfermagem desde 2019, deixa um legado de dedicação e carinho", diz a nota do hospital.

Conforme noticiado, a técnica de enfermagem estava conduzindo uma motocicleta e ao tentar realizar uma ultrapassagem, acabou atingindo a vértice anterior esquerda da frente do Fiat Pálio, conduzido por um homem. Com o impacto, ela foi arremessada e morreu ainda no local.

No momento do acidente, segundo o boletim de ocorrência, chovia bastante.

Também foi confirmado que Maiara estava grávida de 7 meses.

