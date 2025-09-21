Menu
Polícia

Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos

Celso Barros estava em uma chácara aproveitando o final de semana quando a fatalidade aconteceu

21 setembro 2025 - 12h11Brenda Assis

O sargento aposentado do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Celso Barros Da Silva, de 58 anos, morreu ao passar mal durante um jogo de futebol com os amigos em uma chácara localizada na região do Bairro Moreninhas, em Campo Grande. Ele faleceu na tarde de sábado (20) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Conforme o registro policial, a esposa da vítima contou que estavam em uma chácara quando o companheiro começou a passar mal enquanto jogava. De imediato, ele foi socorrido por quem estava no local fazendo manobras de reanimação cardiopulmonar, porém, não tiveram sucesso.

A mulher então correu com o companheiro para a UPA Moreninhas, mas a 5 minutos do destino, ele parou de respirar. Ao chegar na unidade de saúde, a equipe médica fez quase meia hora de manobras, mas não conseguiram salvar a vítima, que teve o óbito constatado às 17h55.

Ainda em seu relato, ela explicou que Celso tinha histórico de problemas cardíacos, fazendo uso de medicação continua e já havia passado por duas cirurgias de cateterismo, sendo a última realizada no ano passado.

O caso foi então registrado como morte natural na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

