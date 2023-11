Sargento da PM morre acidente com vaca na MS-080 em Campo Grande

Morreu na noite desta segunda-feira (20), o sargento da Polícia Militar e atuante na Defesa Civil de Campo Grande, Valdecir Vergílio de Albuquerque, de 56 anos, em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um animal na rodovia MS-080, na saída para Rochedo.

Segundo informações repassadas para a reportagem, o sargento estava dando uma carona para um Tenente do Exército até uma chácara que fica nas margens da rodovia.

Porém, ao retornar da pequena viagem, Vergílio que conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, da Defesa Civil de Campo Grande, colidiu contra uma vaca que cruzava a pista.

Com o impacto, o veículo foi parar nas margens da rodovia. O sargento ficou preso ao cinto de segurança, onde sofreu uma lesão no tórax, com perfuração e sangramento - os airbags da caminhonete também foram acionados devido ao acidente.

A vaca sobreviveu ao acidente, pois foi encontrada deitada as margens da rodovia. O animal tinha lesões pelo corpo e um brinco de rastreamento. Pelo local compareceu um advogado relatando que a vaca pertence à Agropecuária Tereré.

Pelas redes sociais, o órgão manifestou luto e lamentou o ocorrido.

"Ele deixa registrada na história da Defesa Civil, sua contribuição com profissionalismo, ética e competência. Os integrantes da Defesa Civil lamentam profundamente e oficializa a ela e aos seus familiares todo nosso respeito e gratidão", diz a nota.

