Sargento da PM é encontrado morto por colegas durante horário de descanso em MS

O sargento da Polícia Militar, Irmo Mathias Teixeira, de 55 anos, foi encontrado morto durante suas horas de descanso enquanto cumpria o plantão na base de Batayporã. Os colegas o encontraram durante a manhã desta sexta-feira (25), a suspeita é que ele tenha sofrido um infarte.

Informações iniciais apontam que ele teria ido descansar, no quarto da base. No entanto, de acordo com o Nova News, não teria saído do quarto. Preocupados, os amigos decidiram arrombar a porta do cômodo, o encontrando já sem sinais vitais.

A suspeita é que o sargento tenha sofrido um infarto. Equipes da Perícia Cientifica e da Polícia Civil estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Irmo ingressou na Polícia Militar em abril de 1988. Além de PM, Irmo era dono de uma academia em Batayporã. Ele deixa esposa e filhas.

