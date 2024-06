Sargento da PM é mantido preso após ser flagrado com drogas em ação do Choque

O sargento Laércio Alves Dos Santos, da Polícia Militar, preso com drogas durante uma ação do Batalhão de Choque na última sexta-feira (21), na Vila Romana, em Campo Grande, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada neste domingo (23).

A Justiça de Mato Grosso do Sul entendeu que o delito cometido pelo policial é "extremamente grave" e fere a preceitos morais e éticos vinculados à conduta do policial militar.

"Da mesma forma, presentes os fundamentos da custódia cautelar, porquanto o delito de tráfico é equiparado aos hediondos, sendo relevante observar ter sido praticado por várias pessoas, dentre elas o autuado, policial militar, colaborador do transporte de elevadíssima quantia de maconha", diz trecho da decisão da juíza de direito May Melke Amaral.

Denúncias anônimas levaram as equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, a investigar uma carga de drogas que iria entrar em Campo Grande pela BR-262. Conforme o boletim de ocorrência, uma vigilância foi feita na região do Indubrasil, pois a denúncia indicava que o veículo e as drogas seriam roubados por uma quadrilha rival assim que entrasse no bairro.

Momentos depois, os policias viram um caminhão azul sendo escoltado por um Toyota Corolla, que fez sinais para que o condutor estacionasse. Em seguida, o motorista saiu do caminhão e entrou em outro carro, um sedan branco não identificado no registro policial. O comboio então seguiu caminho, para dentro de uma chácara localizada na Rua Claudio Augusto, Vila Romana.

No local, cinco homens estavam trabalhando no caminhão para fazer a retirada da droga. Diante das evidências, as equipes do Choque resolveram fazer a abordagem do grupo criminoso. Ao ver a chegada dos policiais, cada um saiu correndo para um lado diferente, mas dois foram alcançados e sacaram a arma para atirar contra os militares.

Os baleados foram o Cabo Almir Figueiredo Barros Junior e um traficante, identificado como Jorcinei Junior Sabala Gil Da Silva. Os dois foram socorridos, mas morreram na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

Ao retornar do socorro aos baleados, os militares do Choque viram o 2° Sargento da Polícia Militar, Laércio Alves Dos Santos, andando às margens da BR-262 com um indivíduo que conseguiu fugir. Laércio acabou sendo preso. Já detido, ele não soube dizer o que estava fazendo no local e nem conseguiu explicar porque seu Corolla estava na chácara.

O espaço teria sido emprestado pelo proprietário para Marciano da Encarnação, para abrigar o bando enquanto retiravam a droga do compartimento do caminhão. Marciano conseguiu fugir do local, mas deixou seu carro para trás.

