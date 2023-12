Sargento do Exército tenta estrangular a filha e aponta arma para o neto de 6 anos

Um sargento reformado do Exército, de 63 anos, acabou sendo preso depois de enforcar a filha durante agressão e apontar uma arma para o neto, de apenas 6 anos, na noite terça-feira (19), na Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, depois de ser agredida pelo pai, a vítima procurou o Batalhão da Polícia Militar do bairro Coophasul, tentando ter alguma ajuda. Para os policiais ela contou que havia se desentendido com o genitor, vindo a ter uma discussão seguida de agressão, pois ela teria sido segurada pelo pescoço de derrubada no chão. Na sequência, sacou sua arma de fogo e apontou para o rosto dela e para o neto.

Na casa, os militares encontraram o homem, que confirmou a briga que teve com a filha. Durante revista, a arma usada na suposta ameaça, uma pistola calibre 380, foi encontrada debaixo de um travesseiro. A documentação da arma e das munições localizadas foi apresentada as autoridades.

Os dois então acabaram sendo conduzidos até a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Na unidade policial, a vítima contou ter passado o dia com o pai, pois teria sido convidada para almoçar. Em determinado momento, já por volta das 17h, os dois começaram a brigar porque ele disse que levaria a mulher com quem está saindo para morar na casa.

A vítima não gostou da ideia, uma vez que a residência era lar da sua mãe que faleceu há algum tempo. Durante a confusão, a vítima foi agarrada pelo pescoço e levou uma rasteira, conseguindo se soltar apenas quando usou as unhas para acertar o rosto do agressor.

A mulher sofreu ferimentos no queixo, no polegar da mão direita, no joelho esquerdo e no braço esquerdo. Ela disse que não deseja representar contra o pai, mas solicitou medida protetiva.

