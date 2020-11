Sargento é morto pelo filho de 17 anos

Joilson Francelino, com informações do G1

O sargento aposentado da Polícia Militar, Ezio da Silva Leal, de 51 anos, foi assassinado na noite dessa quarta-feira (25) durante uma discussão com o filho, um adolescente de 17 anos, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, capital de Mato Grosso.

Ezio foi morto com um tiro no tórax no bairro Jardim São Luiz. Segundo informações do G1, o PM e os dois filhos estavam em casa, quando iniciou uma discussão entre o pai e o filho mais velho.

Ao ser repreendido pelo pai, o adolescente ficou nervoso, pegou a arma do pai e disparou várias vezes.

Ezio foi baleado e socorrido ao Hospital Regional de Cáceres, passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu.

O adolescente fugiu do local de bicicleta, mas foi localizado e detido em um bar. O suspeito foi levado à delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil.

