Sargento leva tiro dentro de quartel do exercito

Um militar do exército paraguaio foi ferido a tiros nesta quinta-feira (11), dentro de um quartel em Bella Vista Norte, cidade paraguaia que faz divisa com Bela Vista em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o site Porã News, o militar foi identificado como sendo o sargento Agustín Añazco, da Força Tarefa Conjunta do Destacamento de Fronteira.

Ele foi levado, de helicóptero, para um hospital em Pedro Juan Caballero. O site informa que, segundo o porta voz da Força Tarefa Conjunta, o disparo aconteceu dentro de uma unidade militar.

Ainda não se sabe se o tiro foi acidental e as circunstâncias do corrido não foram esclarecidas, mas o estado de saúde do sargento é considerado grave.

O militar que faz parte da Quarta Divisão de Infantaria vinha trabalhando na fiscalização da fronteira entre Bella Vista Norte e Bela Vista durante o período de fechamento da fronteira.

