Saveiro com mais de R$ 100 mil em débitos é apreendida pela GCM em Campo Grande

Uma Volkswagen Saveiro, de cor branca, que tinha mais de R$ 107 mil em dívidas foi apreendida pela equipe de Trânsito da GCM (Guarda Civil Metropolitana) no cruzamento da Avenida Noroeste com a Rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas, as equipes estavam fazendo patrulhamento preventivo pela região, quando avisaram um motorista parado no semáforo, sem utilizar o cinto de segurança. Diante da situação, ele foi abordado e a placa do veículo verificada no sistema.

Durante consulta, foi constatado que o condutor estava com a CNH (Carteira Nacional da Habilitação) vencida desde 2024. Além disso, o carro estava com vários débitos de licenciamento, multas e IPVA, que quando somados chegaram a R$ 107.889,00.

O veículo também possuía uma restrição judicial e restrição de transferência, já que o proprietário anterior teria registrado no DETRAN-MS uma alegação de venda, ato que impede o pagamento dos débitos sem a devida transferência para o atual proprietário.

Diante da situação, e, em cumprimento ao art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tipifica como infração gravíssima a condução de veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, O veículo foi removido para o pátio da empresa credenciada do DETRAN-MS.

