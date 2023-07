Se a moda pega: Mulher morde rapaz por não ser valorizada e assumida no Noroeste

Durante o final da noite desta terça-feira (11), um homem, de 31 anos, foi mordido por uma mulher, de 37 anos, enquanto estavam em uma conveniência na região do Jardim Noroeste, em Campo Grande. A situação aconteceu pelo fato da suspeita não se sentir valorizada e nem ser assumida pela vítima.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local para atender a situação e ouviu do rapaz que sua ex-ficante o teria mordido em determinado momento da noite no estabelecimento e arrebentado a corrente de seu pescoço.

Ele relatou que ambos estavam consumindo bebida na conveniência, mas percebeu a mudança de comportamento na mulher. Ao ser questionada sobre a situação, a suspeita relatou que agiu de tal maneira porque gosta muito do rapaz, mas o mesmo não a valoriza, nem a assume.

Diante dos fatos, a equipe de militares encaminhou as partes para a delegacia, mas o rapaz optou por não prejudicar a vida da ex-ficante, não desejando representar criminalmente contra ela.

O caso, no entanto, acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

