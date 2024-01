Se achando 'o garanhão' com Camaro, homem tenta beijar jovem a força em Costa Rica

Nem todo ‘cinquentão’ é um ‘velho da lancha’ podre de rico, não é mesmo? A prova disso é um caso de importunação sexual cometido por um homem, de 55 anos, que estava 'se achando' com um Camaro vermelho devendo mais de R$ 30 mil em dívidas do veículo. Ele tentou beijar uma jovem, de 28 anos, à força em um hotel de Costa Rica, durante a noite de quinta-feira (25).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o estabelecimento. Ao chegar, fizeram contato com a vítima, onde ela relatou estar hospedada no local desde o domingo (21), quando as importunações começaram.

O autor vem assediando a vítima e uma amiga dela, mesmo as jovens não aceitando as cantadas. Ontem, apesar dos ‘foras’ que já havia levado, ele voltou a importunar a mulher e chegou a tentar beijá-la a força depois de ser recusado mais uma vez.

Ela conseguiu se afastar indo para o balcão do hotel, mas o homem a surpreendeu acertando um chute em sua perna esquerda e empurrando seu ombro. Logo depois da agressão, o autor fugiu em um Camaro vermelho.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela região, mas não encontrou o homem. Sabendo que estava sendo procurado pelas autoridades, ele se apresentou a delegacia para prestar depoimento.

Durante verificação da placa do veículo, os policiais descobriram que o veículo tinha mais de R$ 30 mil de dívidas e estava com pendências de penhora na justiça. O carro de luxo foi então apreendido.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e importunação sexual.

