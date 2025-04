'Se entrar vão tomar': suspeito peita PM em abordagem e morre em confronto na Capital

João Antônio Garcez Mendes, de 24 anos, morreu após resistir a abordagem e entrar em confronto com a Polícia Militar, na madrugada deste sábado (26), no Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência discorrem que uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento pelo bairro, quando ao passar pela rua Irinéia Sá Carvalho, visualizou o suspeito na varanda da residência, escutando música e limpando a arma - um revólver de calibre 38.

Os militares desceram da viatura para tentar a abordagem, quando João Antônio correu para dentro do imóvel e se escondeu. Os policiais deram ordem de saída, mas ouviram do suspeito a seguinte frase: "se entrar, vão tomar".

Houve uma segunda tentativa para que ele saísse e soltasse a arma, no entanto, o indivíduo continuava irredutível e escondido em um dos cômodos da residência. Um dos policiais conseguiu acessar um local e visualizou João apontando a arma para a entrada da residência, fazendo com que o militar atirasse e resguardasse a integridade física dos companheiros.

Desarmado, João Garcez Mendes foi socorrido ainda com vida e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde.

A Polícia Científica esteve no local dos fatos e recolheu a arma usada pelo criminoso.

O caso foi registrado como resistência, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio decorrente de intervenção legal de agente de estado.

