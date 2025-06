'Se eu não lembro, não fiz': Bêbado leva facada em bar e diz não saber de nada na Capital

Muitos já ouviram a frase "se eu não lembro, eu não fiz". E talvez essa citação se encaixa na vida de um homem, de 44 anos, que ficou bêbado, levou uma facada em um bar de Campo Grande e não se recorda de absolutamente nada. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (9).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no Hospital da Santa Casa, pois foram acionados para verificar a situação de um paciente, com ferimentos de agressões e golpes de faca.

Ao verificar a situação, encontrou a vítima deitada na maca e visivelmente embriagado. Questionado sobre os fatos, o homem disse não se lembrar de nada, nem mesmo quem o agrediu, tampouco o lugar em que aconteceram os fatos. Apenas relatando que se envolveu em uma briga de bar.

Ele apresentava lesões no abdômen, pulso esquerdo e ombro direito e o médico de plantão requereu exames mais detalhes para saber a gravidade da perfuração na região abdominal, mas que a vítima não corria risco de morte.

Sem grandes detalhes sobre suspeito e local, a Polícia Militar encaminhou a ocorrência para a Polícia Civil, registrando como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também