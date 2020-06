“Se não ficar comigo não vai ficar com ninguém”, diz mulher ao tentar matar ex-namorado

Um homem, 45 anos, foi surpreendido, pela ex-namorada, ao chegar em casa e encontra-la com uma faca dizendo que iria mata-lo. O caso aconteceu no Jardim Los Angeles em Campo Grande, nesta segunda-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata ter se relacionado a ex-namorada por oito meses, e estavam separados há 2 meses, tempo que começou a receber ameaças da ex-companheira, que não aceitava o termino.

A vítima relatou que a autora o ameaçava dizendo, “se não ficar comigo não vai ficar com ninguém! Eu vou te matar”. No dia do crime, o ex-namorado teria saído de casa após o serviço quando recebeu uma ligando da autora dizendo,”vou estar na sua casa te esperando”.

Ao voltar para casa, ele se deparou com a autora dentro da casa, portando uma faca e o ameaçando de morte, ela chegou a ataca-lo, mas a vítima conseguiu correr para fora do imóvel, onde vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM).

A autora foi deitada pelo próprio ex-namorado, que conseguiu imobilizá-la no chão e retirar a faca de sua posse até a chegada dos policiais. O ex contou aos militares que a mulher teria entrado na casa coma ajuda da filha do casal, através de uma janela.

O caso foi registrado na Polícia Civil como ameaça e vias de fato.

