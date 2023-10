Se passando por Eduardo Riedel, criminosos tentam aplicar golpes em MS

Estelionatários estão usando a foto e o nome do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, nas redes sociais para tentar aplicar golpes. Um alerta sobre o caso foi divulgado pela assessoria durante a tarde desta terça-feira (17).

Conforme o aviso, os criminosos tentam se passar por Riedel encaminhando mensagens e até mesmo fazendo ligações. Eles utilizam um perfil falso no WhatsApp para entrar em contato com as pessoas.

“O governador já adotou as medidas cabíveis!”, finaliza o texto. A recomendação é que caso a população seja acionada pelo número, não faça pix ou transferências, tampouco atendam a quaisquer solicitações dos golpistas.

