Se passando por PM para pedir dinheiro, homem de MS é preso em Goiás

Se passando por PM (Policial Militar) para pedir doações, um homem de Três Lagoas, identificado como Carlos Alberto Saruwatari, de 38 anos, foi preso no município de Águas Lindas, em Goiás, após uma série de golpes.

Segundo a Polícia Militar de Goiás, no dia em que foi preso ele estava em um estabelecimento, momento em que cometia o crime. O autor se identificava como policial, dizia que não estava ali para prender ninguém, e sim para pedir dinheiro visando ajudar uma associação a comprar remédios.

A prisão ocorreu na última terça (25), onde inclusive em fotos, mostra Carlos vestido com uma farda de polícia no momento da prisão, onde confessou ficar com o dinheiro, usando até mesmo uma farda para simular ser um policial.

Para uma emissora de TV local, ele disse que comprou o uniforme em uma loja de artigos militares. Em suas redes sociais, publicava vídeos de pregações em uma igreja evangélica, e segundo a PM, também se apresentava como pastor para também pedir dinheiro.

Carlos Alberto Saruwatari deve responder por estelionato, com pena de até 5 anos de prisão, caso seja condenado.

