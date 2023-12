Se recuperando bem, bebê que caiu de prédio pode receber alta em breve

Polícia Velocidade, ultrapassagens e cinto de segurança são as principais infrações em viagens

Polícia Homem apronta, chega em casa com 'chupões' e quase leva facada da esposa

Geral Internada na Santa Casa, bebê que caiu de prédio avança no tratamento

Polícia JD1TV AGORA: Bebê cai do quarto andar de prédio no Aero Rancho

Depois da cena encontrada na casa, as equipes policiais realizaram a prisão em flagrante da mãe das crianças por abandono de incapaz. Mas a mãe foi solta, durante audiência de custódia.

A notícia boa vem cerca de 10 dias depois do acidente. Uma vez que ela teria caído de aproximadamente 15 metros de altura. A bebê e o irmão de 3 anos estavam sendo cuidada pela irmã, de apenas 7 anos, pois a mãe teria se ausentado da residência por alguns instantes.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 , a pequena já se alimenta com leite materno e tem reagido bem aos tratamentos médicos. A equipe passou para a família que dependendo da reação, ela deve ir para o quarto, ou até mesmo ir para casa.

A bebê, de apenas 4 meses, que caiu do quarto andar de um prédio em um condomínio no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, durante a noite de terça-feira (12), foi desentubada e pode ganhar alta médica nos próximos dias.

Geral Internada na Santa Casa, bebê que caiu de prédio avança no tratamento

Polícia JD1TV AGORA: Bebê cai do quarto andar de prédio no Aero Rancho

Interior Formigão e mais um morrem em confronto com o Bope em Porto Murtinho

Polícia Advogada mata ex-sogro e a mãe dele com bolo de pote envenenado

Informe Publicitário Energisa oferece vagas com os melhores atrativos do mercado