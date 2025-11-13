Secretária de Educação não sabia que motorista que matou estudante tinha CNH vencida

A secretária de Educação de Coxim, Marly Nogueira de Lima, informou as autoridades que não tinha conhecimento que a carteira de habilitação de Cleyton Matos Campos, de 47 anos, estava vencida há pelo menos um ano.

O condutor do ônibus escolar atropelou e matou a estudante de enfermagem, Letícia da Silva Camargo, de 25 anos, na manhã desta quarta-feira, dia 12. Ele foi preso em flagrante por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

A informação da falta de conhecimento do vencimento da carteira consta no documento da prisão do motorista. Segundo soube a reportagem, a secretária vai adotar medidas administrativas para apuração dos fatos.

Outra pessoa ligada ao município, atuante como gerente de transporte da Prefeitura de Coxim, explicou que cada linha tem um motorista responsável, mas nunca chegou a receber reclamações de Cleyton, mesmo ele sendo negligente na parte burocrática, como diário de bordo e tacógrafo.

A gerente informou as autoridades que soube no local do acidente que a carteira de habilitação de Cleyton estava vencida, mas detalhou que essa parte documental da frota fica sob a responsabilidade de outro funcionário.

Acidente trágico - Letícia estava a caminho da universidade, quando foi atropelada por Cleyton, que invadiu a contramão da Avenida Mato Grosso do Sul.

A estudante sofreu graves ferimentos nas pernas, pois as rodas do veículo passaram sobre elas. Ela chegou a ser socorrida para o Hospital Regional, mas em decorrência de uma parada cardíaca, ela não resistiu.

