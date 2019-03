SecretÃ¡ria de esportes Ã© presa acusada de chefiar organizaÃ§Ã£o criminosa

Marisa Rocha (PSB), vereadora e atual secretária Municipal de Esportes de Três Lagoas foi presa na tarde de quarta-feira (6) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Ela é acusada de chefiar uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas no município. Marisa foi encaminhada para o presídio feminino.

De acordo com o JPNews, o pedido de prisão foi executado pelo Ministério Público Estadual e deferido pelo juiz da 2ª Vara Criminal da cidade. Denúncias e investigações iniciais partiram da operação Themis, deflagrada pelo Gaeco no dia 14 de janeiro desse ano.

A parlamentar foi reeleita ao cargo nas últimas eleições, e assumiu o cargo na prefeitura em 2018.

Histórico

Em agosto de 2013, a polícia encontrou 200 quilos de drogas em um sítio pertencente a família da vereadora. Marisa foi investigada por associação ao tráfico de drogas, mas a Justiça concluiu que o entorpecente não era dela.

Porém, durante as investigações foi averiguado que a parlamentar teria acobertado no sítio um foragido da Justiça. Ela acabou indiciada por favorecimento pessoal e condenada em 2016 a um mês de prisão no regime aberto. A prisão foi substituída por uma multa de R$ 3 mil.

Nota Oficial

A prefeitura de Três Lagoas, por meio de Nota Oficial, informou que conduzirá a nomeação de Cassiano Maia, em caráter interino, à Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (SEJUVEL).

De acordo com o documento a medida foi tomada mediante a prisão preventiva da vereadora licenciada Marisa Andrade Rocha, que servia como secretária na SEJUVEL.

A Administração Municipal comunicou ainda que a análise do caso está sendo conduzida junto à Assessoria Jurídica do Município, ressaltando a confiança no cumprimento da justiça e a mais breve resolução da investigação.

Deixe seu Comentário

Leia Também