Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Secretário de saúde é afastado e PF faz operação contra fraude de recursos do SUS em MS

Outros funcionários públicos também sofreram a mesma sanção para evitar continuidade das atividades criminosas

12 agosto 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Polícia Federal apreendeu vários materiaisPolícia Federal apreendeu vários materiais   (Divulgação/PF)

O secretário municipal de saúde de Selvíria, Edgar Barbosa dos Santos, foi afastado da função por suspeita de desvio de recurso e fraude em procedimentos licitatórios envolvendo recursos do SUS (Sistema Único de Saúde).

Ele é um dos alvos da Operação Rastro Cirúrgico, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (12). O objetivo é combater os crimes de peculato apropriação e desvio de recursos públicos.

Segundo a PF, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 6 em Selvíria, 3 em Aparecida do Taboado e 4 na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Além disso, foi deferida medidas cautelares de sequestro, arresto e bloqueio de bens, no valor de R$ 5 milhões de cada uma das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, bem como medidas cautelares de natureza pessoal, tais como afastamento das funções públicas e de proibição de contratar com o poder público. Ainda foram apreendidos veículos, armas, motos de grande valor e pedras preciosas.

Para evitar a continuidade de atividades criminosas, funcionários públicos foram afastados, dentre os quais se encontra o atual Secretário Municipal de Saúde do município investigado. Ademais, foi deferida medida cautelar de natureza pessoal proibindo as pessoas físicas e jurídicas envolvidas  de contratar com o poder público, em todas as esferas de governo.

Com o aprofundamento das investigações, a Polícia Federal identificou indícios de inexecução contratual, assim como superfaturamento e sobrepreço na Ata de Registro de Preço (ARP) e nos respectivos contratos administrativos. Identificou, também, a existência de múltiplos contratos administrativos, alguns deles sem publicação nos sites de transparência, contendo objetos idênticos, vigência simultânea e mesmas partes contratantes, de modo a ocasionar uma multiplicidade de pagamentos por um mesmo procedimento cirúrgico e serviço médico contratado.

Além disso, verificou-se que uma das clínicas médicas contratadas não existia de fato.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Testemunhas relataram que o episódio foi rápido e que, apesar do susto foram registrados apenas danos materiais
Polícia
Idosa passa mal ao volante e derruba muro de estacionamento de academia em MS
Depac Dourados
Polícia
'Vai ficar ruim pra você', diz homem ao ameaçar ex da atual companheira em Dourados
O caso teria sido registrado na segunda-feira
Polícia
JD1TV: 'Devolve meu dinheiro', homem quebra guichê de empresa na rodoviária da Capital
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã
Polícia
JD1TV: Frentista reage a assalto e atira em bandidos em Ponta Porã
Vítima ficou com um ferimento na cabeça e na orelha esquerda
Polícia
Homem é agredido a pauladas após briga em bar de Santa Rita do Pardo
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
Polícia
'Rufino' é preso pelo Batalhão de Choque em Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de ontem
Polícia
Acidente deixa três pessoas feridas na BR-267, em Bataguassu
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado após não desocupar casa alugada no Noroeste
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Polícia
Mulher tem vídeos íntimos espalhados nas redes sociais em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
Justiça condena sargento da PMMS por agressão a civil em Maracaju

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança