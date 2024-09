Secretário municipal mata a mãe após família descobrir estupros contra o sobrinho autista

O ex-secretário municipal e advogado Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, matou a mãe, o cachorro e tirou própria vida na noite de terça-feira (17) em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele cometeu o crime após a família descobrir que ele estuprava um sobrinho.

Thiago era professor de Direito e foi exonerado do cargo de secretário de Modernização e Transformação Digital em Guarujá (SP) no dia do crime. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município.

Segundo a apuração da TV Tribuna, afiliada da Globo, Thiago Avanci foi encontrado morto com a mãe, Sueli Nastri De Souza Avanci, de 72 anos, e o cachorro. Todos estavam no quarto da idosa. Ela tinha uma marca de tiro na cabeça, assim como o filho. O animal não tinha lesões aparentes.

O autor do crime morava em uma edícula no terreno da mãe, que vivia na casa à frente com o neto, vítima dos estupros, no Balneário Praia de Pernambuco, em Guarujá. A mãe do adolescente descobriu o crime após acessar vídeos do pen drive do Thiago.

Com isso, o irmão e a cunhada do ex-secretário souberam do crime e registraram um boletim de ocorrência contra Thiago por estupro de vulnerável. As mortes da mãe, do cachorro e do próprio Thiago aconteceram no mesmo dia em que um mandado de busca e apreensão foi realizado na casa dele.

Estupros – A equipe de reportagem apurou que, há aproximadamente 15 dias, o sobrinho do ex-secretário relatou à psicóloga que sentia dores na região do ânus, o que chamou a atenção da profissional e dos pais do adolescente.

Passados alguns dias, Thiago entregou ao irmão e ao pai do menino um envelope com alguns documentos, passando o carro para o nome do sobrinho. Junto, foi enviado um pen drive, que foi pedido de volta. Porém, antes de devolver o objeto, a cunhada acessou o conteúdo e ficou sabendo do crime contra o filho.

Os familiares encontraram vídeos do autor do crime estuprando o sobrinho o que, com base nas datas dos registros, já acontecia há pelo menos um ano.

Denúncia – O casal levou o caso à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde um boletim de ocorrência de estupro de vulnerável foi registrado. A Polícia obteve na Justiça um mandado de busca e apreensão e apreendeu um revólver em um dos imóveis, que não foi informado.

Thiago não estava em casa, mas compareceu mais tarde para prestar depoimento e entregou outra pistola. Ele foi liberado e horas depois matou a mãe, o cachorro e tirou a própria vida.

O caso foi registrado na delegacia sede de Guarujá como homicídio e suicídio consumado. Os policiais também apreenderam quatro celulares de Thiago, um notebook, um pen drive, um revólver, uma adaga e munições.

Em nota, a Prefeitura de Guarujá disse que, uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada às 20h54, chegou ao local às 21h10, e constatou o óbito. A investigação segue sob a responsabilidade da Polícia Civil. Na última terça-feira (17), Avanci pediu exoneração do cargo, sendo a portaria publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (18).

