JD1TV: Secretários explicam ataque à mãe de aluno em escola da Capital

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) está em frente à escola Bernardo Franco Baís para falar sobre o caso de esfaqueamento à mãe de um aluno da unidade, que aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (18).

À imprensa, Lucas Bitencourt, o secretário de Educação da Capital, comentou que graças aos protocolos implementados nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme), como portões fechados, e a ação rápida do agente patrimonial, impediram que mais pessoas fossem feridas.

“Foi evitada uma tragédia, havia uma intenção, e isso realmente, de acordo com o protocolo que a escola segue dos portões fechados, do agente patrimonial também, isso foi muito louvável”, disse.

O secretário de educação ainda reiterou que neste momento já se tem início um processo de investigação por parte do órgão para determinar a causa do ataque, levando que o adolescente tinha uma vida escolar normal, sem relatos de bullying ou comportamento agressivo.

“Ele não tinha incidentes de bullying ou alguma situação de atas de suspensão, aparentemente um aluno que tinha uma tranquilidade na vida escolar dele, então realmente agora a gente faz todo levantamento possível para identificar, com o núcleo de inteligência nosso, para saber o que motivou esse ex-aluno”, explicou.

Além disso, ele cita que os pais, alunos e servidores da escola serão acompanhados por um núcleo próprio da secretaria especializado em situação do tipo.

O secretário de Segurança Pública de Campo Grande, Anderson Gonzaga, ressaltou a importância dessa primeira imobilização do agente patrimonial, além da rapidez de resposta da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

“A ação [da GCM] foi rápida, e graças a Deus o agente patrimonial estava no local, onde deu a primeira imobilização do autor, e a guarda civil foi acionada em quatro minutos de tempo resposta”

Até o momento, ainda não foi possível determinar uma causa do ataque, mas destaca que as investigações estão em andamento. Junto do aluno foram encontradas quatro facas e uma marreta, que foram apreendidos e se encontram em posse da polícia.

Apesar do ataque, as aulas na unidade de ensino continuarão normalmente amanhã (19), sem interrupções.

Confira as falas dos secretários:

Deixe seu Comentário

Leia Também