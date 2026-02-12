SED busca descobrir 'responsável' por câmera em banheiro feminino de escola na Capital

A Secretaria de Estado de Educação se pronunciou oficialmente nesta quinta-feira, dia 12, a respeito da existência da câmera encontrada no banheiro feminino da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, região da Mata do Jacinto, em Campo Grande.

O objetivo da pasta é descobrir o responsável pelo equipamento por meio da abertura imediata de um PAD (Procedimento Administrativo Escolar).

"A Secretaria de Estado de Educação informa que tomou conhecimento do caso nesta quarta-feira, por meio de denúncia via sistema de ouvidoria, e determinou a abertura imediata de um Procedimento Administrativo Disciplinar para averiguar o ocorrido, bem como a responsabilidade pelo equipamento", diz a nota.

Conforme noticiado pelo JD1 Notícias, a denúncia chegou ao conhecimento da Polícia Militar através de mães que se preocuparam com a existência do equipamento no banheiro feminino da unidade de ensino.

A direção da escola garante que a câmera, mesmo instalada no ano de 2016, estaria há seis anos sem funcionar devido a um curto-circuito. Porém, uma versão no boletim de ocorrência, aponta que alunas em diversas ocasiões, alteravam a posição da câmera devido ao constrangimento causado, mas posteriormente, o equipamento voltava a ser direcionado para o interior das cabines.

Os militares não localizaram nenhum equipamento de filmagem no banheiro masculino, mas visualizaram um suporte de câmera, indicando que poderia ter sido instalada em outra ocasião.

O Conselho Tutelar foi acionado devido a possível violação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A Polícia Científica esteve no local, acompanhada da Polícia Civil, e recolheram o equipamento de filmagem e o DVR.

O caso será investigado como produzir, reproduzir, fotografar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança, ou adolescente.

