Segunda vítima de ataque de pistoleiros em Ponta Porã morre em hospital

Saiba Mais Interior Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã

Lucas Daniel, de 21 anos, morreu durante o domingo, dia 18, após ficar internado no Hospital da Vida. Ele era a segunda vítima do ataque de pistoleiros a um lava jato em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande, no último sábado, dia 17.

O caso aconteceu na região do Grande Marambaia e Lucas chegou a ser socorrido e transferido para Dourados, mas não sobreviveu. A primeira vítima, Gabriel Silva dos Santos, de 27 anos, morreu no local do crime.

Segundo o site Ponta Porã News, outra pessoa ficou ferida, sendo identificada como Diego Crespo, de 23 anos, socorrido ao Hospital Regional de Ponta Porã, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

As três vítimas estavam no local consumindo bebidas alcoólicas quando quatro indivíduos chegaram em duas motocicletas e passaram a efetuar diversos disparos com pistolas. Após o ataque, os suspeitos fugiram rapidamente e, até o momento, não foram identificados.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

