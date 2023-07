Segunda vítima de grave acidente na BR-163 tinha 31 anos

Foi identificada como Daiane Pinheiro Soares, de 31 anos, a segunda vítima do grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta no anel viario da BR-163, na saída para Cuiabá, em Campo Grande, na tarde de quarta-feira (12). A outra vítima foi identificada como José Inácio de Araújo Junior, de 40 anos.

O motociclista, inclusive, faria aniversário na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, quando comemoraria 41 anos de vida.

Eles eram bastante conhecidos na região do Jardim Columbia, região próxima da onde aconteceu a colisão entre os veículos. Ambos não tiveram a chance de receberam atendimento médico em virtude dos graves ferimentos.

A CCR MSVia chegou a ser acionada, mas quando chegou as vítimas estavam sem os sinais vitais. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Científica estiveram presentes no local atuando para apurar as circunstâncias do acidente.

O motorista da carreta, de 61 anos, nada sofreu. Ele saiu do interior do Rio Grande do Sul com destino para Sinop, no interior de Mato Grosso e ficou bastante abalado com o acidente.

Conforme o delegado Reges Almeida, da 3° Delegacia de Polícia Civil, por motivos a serem apurados, a motocicleta teria invadido a pista contrária e causado a colisão frontal, sem que o condutor da carreta tivesse tempo de ter desviado.

O caso seguirá sob investigação da polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também