Segunda vítima do acidente entre ônibus e duas carretas morre no Hospital da Vida

O motorista reserva Sandro Roberto Gomes Alves, 68 anos, do ônibus que se envolveu em acidente contra duas carretas na sexta-feira (2) na BR-163, entre as cidades de Juti e Naviraí, ,orreu neste domingo (4) no Hospital da Vida em Dourados.

No dia do acidente, Mauro Maurício dos Santos, de 41 anos, motorista que conduzia o ônibus com 41 passageiros, morreu na hora. Pelo menos 20 passageiros tiveram ferimentos.

O ônibus seguia no sentido Dourados a Naviraí. Segundo informações policias, o acidente teria sido provocado por uma tentativa de ultrapassagem do ônibus, que acabou colidindo com uma carreta Scania, de cor branca, que seguia no mesmo sentido, de Juti para Naviraí. Em seguida, o ônibus também bateu em outra carreta, da marca Mercedes-Benz, modelo Axor 2544, de cor prata, que vinha no sentido contrário, de Naviraí para Juti.

O ônibus e uma das carretas caiu na ribanceira, enquanto a outro veículo ficou na pista, com a frente toda destruída.

