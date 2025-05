Segurada pelo marido, mulher é esfaqueada pelo cunhado em Campo Grande

Mulher, de 37 anos, foi esfaqueada pelo cunhado, de 27 anos, durante a noite deste domingo (18), na própria residência, onde ocorria uma confraternização, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande. Ela estava sendo segurado pelo próprio marido, de 31 anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no local indicado e encontraram a mulher caída com um sangramento no braço direito, onde foi atingida pela facada.

Aos militares, a vítima relatou que houve um desentendimento entre os três envolvidos, quando o marido segurou a esposa, a imobilizando, permitindo que o cunhado desferisse o golpe de faca.

Após o ocorrido, ambos fugiram da residência e não foram localizados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a mulher para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como lesão corporal.

