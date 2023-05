Segurança de condomínio é chamado de macaco e ameaçado por mulher no Jardim Canguru

Um homem, de 37 anos, segurança de um condomínio residencial no Jardim Canguru, em Campo Grande, foi alvo de preconceito racial e ofensas, além de ameaças de morte feitas por uma mulher, de 48 anos, presa em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (11).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para os policiais que barrou a entrada da mulher no condomínio por ela não ser uma moradora e ela demonstrar bastante agressividade naquele momento.

A situação foi feita, após ele receber orientações da presidente do conselho do condomínio, pois como havia muitas crianças no pátio do residencial, a mulher poderia oferecer riscos para elas.

Em determinado momento, a mulher passou a ofender o segurança, fazendo ameaças de morte e dizendo "macaco, preto, filho da p…" na direção da vítima. A Polícia Militar foi acionada e a mulher presa em flagrante, sendo conduzida para a delegacia.

O segurança demonstrou interesse no registro da ocorrência e comunicar o fato judicialmente, pois se sentiu moralmente lesado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como ameaça e praticar, induzir ou incitar a discriminação, ou preconceito de raça.

