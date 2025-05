Seguranças de hospital agridem paciente que estava em cadeira de rodas em SP; vídeo

Dois seguranças terceirizados foram demitidos após um episódio de agressão contra um paciente em cadeira de rodas no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O flagrante foi feito na madrugada de quarta-feira (21), mostrando a vítima que usava uma cadeira de rosa e com o pescoço imobilizado por um colar cervical sendo agredido com empurrões e chutes.

Inicialmente a confusão envolve apenas um segurança com quem o paciente passa a discutir enquanto outro segurança que estava no local apenas observa a cena.



Após uma série de chutes e empurrões por parte do agressor toda vez que a vítima se levantava e caminhava até ele, o segundo segurança parece segurar o braço do paciente, que, mesmo no chão, tenta se defender com chutes.



Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que os seguranças eram terceirizados e foram demitidos. O município disse que repudia os atos de violência praticados pelos funcionários e que as orientações e os treinamentos para todos os colaboradores de segurança e controladores de acesso serão reforçados.

