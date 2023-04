Segurança de panificadora é esfaqueado 'do nada' por desconhecido no Monte Líbano

Segurança de uma panificadora, de 63 anos, foi esfaqueado por um indivíduo desconhecido no início da noite deste sábado (1°) na região do Monte Líbano, em Campo Grande. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava sentado em sua motocicleta quando o suspeito se aproximou, disse algumas palavras e logo desferiu os golpes de faca contra o idoso.

Ainda conforme o relato, o segurança foi atingido na cabeça e no braço esquerdo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou atendimento e informou a Polícia Militar que a vítima seria encaminhada a Santa Casa, pois o corte no braço foi profundo, cerca de 15 centímetros, e houve perda de tecido.

A proprietária do estabelecimento disponibilizou as câmeras de segurança para os militares, que identificaram um suspeito, trajando short jeans azul e camiseta escura, se aproximando do segurança e praticando a agressão.

O segurança deve passar por exames mais detalhados sobre a gravidade de suas lesões provenientes do esfaqueamento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

