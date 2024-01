Segurança de supermercado é morto a facadas ao impedir furto de chocolate

O segurança de um supermercado foi esfaqueado após impedir um homem de furtar barras de chocolate, na manhã desta quinta-feira (18). O trabalhador chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A informação é do jornal O Globo.

O crime ocorreu na Rua Indaiaçu, no Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Policiais militares do 6º BPM (Tijuca), com apoio da 6ª Unidade de Polícia Pacificadora dos Macacos, atenderam a ocorrência. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar já teria realizado a prisão do suspeito, informando ainda que ele que tem 11 passagens criminais e, após revista pessoal, os PMs encontraram duas facas.

“De acordo com o comando da unidade, a equipe foi informada sobre um esfaqueamento dentro de um estabelecimento comercial. Chegando ao local, os policiais conseguiram prender o suspeito do ataque, que tem 11 anotações criminais. O homem e o material apreendido foram levados para a 19ª DP”, informou a PM.

