Polícia

Segurança é agredido com soco-inglês por cliente em casa noturna de Campo Grande

Todos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos

22 agosto 2025 - 08h40Luiz Vinicius
Festa estava acontecendo no bairro Los AngelesFesta estava acontecendo no bairro Los Angeles   (Ilustrativa)

Segurança, de 30 anos, foi agredido com um soco-inglês no rosto durante uma confusão envolvendo pelo menos quatro pessoas em uma casa noturna, na rua Euclides da Cunha, na região central de Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (22).

O principal suspeito é um rapaz, de 27 anos, que foi localizado e detido pela Polícia Militar, assim como os demais amigos que estavam no estabelecimento comercial.

A versão que consta no boletim de ocorrência é de que o segurança teria retirado o grupo do local, sendo que um dos clientes alegou ser agredido antes e por isso, o rapaz com soco-inglês, teria revidado a ação.

Ainda no registro policial, consta que o grupo teria danificado o local. Eles chegaram a sair da casa noturna e foram localizados próximo à maternidade, que fica na região.

Todos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

O espaço ficará aberto para ouvir as partes.

