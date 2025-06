Segurança é baleado por homem que 'brincava' com arma de PM em bar de Dourados

Um homem, de 25 anos, foi baleado na perna após um disparo de arma de fogo ocorrido em um bar Dourados, na madrugada deste domingo (15). A arma seria de um policial militar, que estava acompanhado de alguns amigos.

Conforme as informações do site Dourados News, um rapaz, de 29 anos, foi visto manuseando a arma de maneira imprudente, dentro do estabelecimento. Ao tentar conversar com ele para guardar a pistola, houve uma pequena confusão e o disparo foi efetuado, atingindo a perna de um segurança.

A vítima foi socorrida por uma viatura do Exército Brasileiro que passava pelo local e encaminhada ao Hospital da Vida. Ele permanece sob cuidados médicos, consciente e sem risco de morte.

Após o incidente, a pistola calibre 9mm, de uso restrito, foi entregue à polícia por um dos seguranças. O armamento está registrado em nome de um policial militar da ativa, que também estava presente no local. Ainda não está confirmado de que forma o civil teve acesso à arma.

O homem que efetuou o disparo foi autuado em flagrante. Já o policial será investigado por possível omissão de cautela na guarda do armamento.

Ambos foram encaminhados à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e o caso foi registrado sob os crimes de disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesão corporal culposa e omissão de cautela.

