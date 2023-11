Segurança é morto a tiros durante comemoração do aniversário de 60 anos de Ivinhema

O segurança Vitor Hugo Branquinho Camargo foi morto com um tiro na cabeça durante o evento de aniversário de 60 anos de Ivinhema, na madrugada deste sábado (11). Ele era morador da cidade de Nova Andradina e teria sido confundido com o segurança envolvido na confusão.

Conforme as informações policiais, uma pessoa teria sido retirada da festa pela vítima. Insatisfeito com a situação o suspeito de cometer o cometer o crime e primo da pessoa retirada da festa, identificado como José Edilson da Silva Cordeiro, de 44 anos, foi tirar satisfação com Vitor, gravando a ação com um celular.

No entanto, de acordo com o site Ivinotícias, os dois acabaram tendo uma discussão e o aparelho de José caiu no chão e quebrou. Neste momento, ele e o primo saíram do evento, mas voltaram instantes depois.

Eles tentaram conversar com outros seguranças do local, explicando e reclamando sobre o ocorrido. Durante a reclamação, o suspeito avistou a vítima próxima a uma quadra de areia.

José então sacou a arma e ao se aproximar efetuou alguns disparos pelas costas da vítima. Vitor foi atingido por um tiro na cabeça, dois nas costas e outro no braço esquerdo. Por conta da gravidade dos ferimentos, o segurança morreu ainda no local.

Depois do crime, José fugiu do local e está sendo procurado pelas autoridades policiais. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Criminal de Nova Andradina foram acionados para atender a ocorrência.

Porém, apesar de toda a dinâmica relatada pelo site, o portal Iviagora apurou que Vitor teria sido confundido com o segurança envolvido na retirada da pessoa da festa.

