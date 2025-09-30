Segurança mata jovem a tiros dentro de mercado da fronteira

Igor Jara Merlo, de 27 anos, foi morto a tiros pelo segurança de um supermercado localizado na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta PROÃ.

Conforme As informações policiais, o segurança teria surpreendido Igor no interior do estabelecimento. Ao perceber a presença do vigilante, a vítima tentou fugir do local. Neste momento, o suspeito efetuou disparos que atingiram a vítima, que acabou morrendo ainda no recinto.

A Polícia prendeu o profissional logo após o crime ser descoberto. A Polícia segue investigando os fatos para determinar se houve excesso por parte do guarda e se todos os protocolos de segurança foram obedecidos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao hospital para os procedimentos legais, onde o legista identificou que ele foi atingido por dois disparos de espingarda.

