"Sei a p*rra toda", diz militar preso pela PF sobre assassinato de Marielle

O militar reformado Ailton Barros, preso na Operação Venire nesta quarta-feira (3), chamou a atenção, não só da Polícia Federal (PF) como do Brasil inteiro, ao alegar em mensagens que sabe quem é o mandante do assassinato de Marielle Franco.

O áudio em questão foi interceptado e transcrito pela PF, e se refere a uma conversa que Ailton teve com tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, sobre a dificuldade do vereador Marcelo Siciliano, que já foi investigado por suspeitas de participação no assassinado de Marielle, em conseguir um visto nos EUA.

“De repente, nem precisa falar com o cônsul. Na neurose da cabeça dele [Siciliano], que ele já vem tentando resolver isso a bastante tempo, manda e-mail e ninguém responde, entendeu? Então, ele partiu para a direção do do cônsul, que ele entende que é quem dá a palavra final. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então quem resolva, quem resolva o problema do garoto, entendeu? Que tá nessa história de bucha. Se não tivesse de bucha, irmão, eu não pediria por ele, tá de bucha. Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão, sei quem mandou. Sei a porra toda. Entendeu? ”, comentou o militar reformado.

Os investigadores da PF dizem que Barros queria que Cid utilizasse seu poder junto ao ex-presidente para intermediar um encontro entre Siciliano e o cônsul norte-americano para garantir o visto do vereador.

