'Sei de nada': mulher furta mais de R$ 3 mil em peças de roupa de shopping na Capital

Uma mulher, de 50 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar no final da tarde desta quarta-feira (17) após fingir não saber de nada e furtar mais de R$ 3 mil em peças de roupa de uma loja no Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena.

O boletim de ocorrência, registrado como furto, narra que uma supervisora identificou o possível furto e seguiu a suspeita até o estacionamento, quando abordou a mulher e questionou se ela pagaria todas as roupas que ela havia pegada.

Com três sacolas cheia de roupas, a suspeita não teria se disposto a pagar e que teria que ir embora, pois tinha um compromisso. Novamente a supervisora da loja questionou a mulher sobre o pagamento dos produtos, mas a acusada disse que "não sabia de nada".

Assim, seguranças do shopping contiveram a mulher até a chegada da Polícia Militar. Com os produtos furtados novamente na loja, foi feita a verificação dos valores e foi visto que as roupas custariam R$ 3.245,70.

A mulher foi colocada na viatura e conduzida até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi autuada em flagrante pelo crime de furto. A supervisora ainda relatou que imagens do circuito interno teriam registrado a ação delituosa.

