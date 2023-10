Seis pessoas acabam presas por transportarem drogas em carregamentos de carne

As Polícias Civil e Rodoviária Federal prenderam, na última quinta-feira (5), seis pessoas por tráfico de drogas e associação por estarem transportando mais de uma tonelada de maconha em um carregamento de carne.

Foram presos seis homens, com idades que vão de 24 anos até 50, que faziam parte de uma organização criminosa, com divisão de tarefas, que perpetrava o tráfico de drogas utilizando de Campo Grande como entreposto, enviando substâncias ilícitas para a região centro sul do País.

Os criminosos foram presos no momento e que carregavam 1,5 toneladas de maconha para dentro de um caminhão frigorífico, que já estava carregado com 18 toneladas de carne.

Além da droga, três veículos, uma motocicleta, diversos celulares e um notebook foram apreendidos.

