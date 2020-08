Sejusp concede progressão funcional a 186 policiais civis

As progressões funcionais a 186 servidores da Polícia Civil foram assinadas e concedidas pelo Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, e foram publicadas na edição desta terça-feira (25), no Diário Oficial do Estado.

A progressão funcional é a movimentação do policial civil a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível seguinte, sendo automaticamente acrescidos 5% a mais nos vencimentos do servidor.

Sendo asssim, 155 investigadores progrediram para o nível II da carreira, 3 escrivães para os níveis IV e V, 21 peritos papiloscopistas foram para o nível II, um agente de Polícia Científica foi para o nível II, 6 agentes de serviços organizacionais, que são os servidores administrativos da Polícia Civil progrediram para os níveis V, VI, VII e VIII e um perito criminal passou do nível II para o III da carreira.

As listagens com os nomes dos servidores da Polícia Civil que subiram de níveis estão nas páginas 39 até a 118 do DOE .

Deixe seu Comentário

Leia Também