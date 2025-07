Sem chave de casa, jovem tenta entrar pela janela e morre pendurado em grade em MS

Djonatan Araújo da Silva, de 30 anos, morreu após ficar preso na grade da janela da sua casa durante a última sexta-feira (4), na cidade de Paranaíba, distante 420 quilômetros da Capital. Apesar de ter acontecido antes do final de semana, o caso foi divulgado apenas na quinta-feira (10).

Conforme as informações policiais, o homem esqueceu as chaves de casa e pulou o muro para entrar no quintal e tentar entrar na residência. Os vizinhos acreditaram que alguém estava invadindo a residência e acionaram a Polícia Militar para atender o caso.

Ao chegar, os militares constataram que a pessoa era o morador da casa e retornou para casa. Diante da situação, Djonatan tentou entrar pela janela, mas acabou ficando com o pescoço preso entre as grades.

Horas depois, seu pai chegou e o encontrou pendurado. Ele chegou a acionar o socorro, uma vez que seu filho ainda apresentava sinais vitais. Porém, o rapaz faleceu enquanto era atendido.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também