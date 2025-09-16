Sem aceitar divórcio, mulher bate no marido com chinelo em Campo Grande

Homem, de 38 anos, apanhou da companheira, de 32 anos, durante uma tentativa de separação. A briga aconteceu na noite de segunda-feira (15), no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele contou para a Polícia Civil que está em fase de separação com a esposa. Por conta disso, saiu de casa e foi morar em seu comércio até encontrar um local para viver.

No entanto, a mulher não estaria aceitando o término da relação. Devido a isso, foi até o estabelecimento e o agrediu com chineladas e empurrões. Mesmo apanhando, ele não ficou com marcas pelo corpo.

Durante a confusão, a agressora teria feito ameaças dizendo que a vítima ‘não iria perder por esperar’. Ele explicou ainda para as autoridades que não ficou com medo, mas achou melhor se precaver.

O caso foi registrado como vias de fato e ameaça na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

