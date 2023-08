Sem aceitar o fim do casamento, homem ateia fogo na casa da ex em MS

Uma servidora pública, de 24 anos, teve a casa incendiada pelo ex-marido, de 29, que não aceitava o fim do relacionamento, em Aquidauna. O caso aconteceu durante a noite de sexta-feira (18), mas só ganhou notoriedade em sites do interior nesta segunda-feira (21).

Conforme O Pantaneiro, o casal viveu junto por cerca de cinco anos, mas estão separados há três. Desde a separação, a mulher vem sendo perseguida e ameaçada pelo ex, pois ele não aceita que o relacionamento tenha terminado.

Na noite do crime, ele teria pulado o muro da residência e passou a chamar por ela. Com medo, a vítima fingiu que não havia ninguém em casa e ignorou os chamados, fazendo com que o homem fosse embora. Porém, cerca de 30 minutos depois, ele retornou e voltar a chamar pela mulher, dessa vez batendo na janela.

Cansada, a servidora pública decidiu abrir a porta e ao fazer isso viu que o companheiro estava segurando um galão de gasolina. Sem que a vítima conseguisse impedir, ele entrou na residência para sentar em uma cadeira enquanto questionava porque a mulher não abriu antes.

Ainda conforme o site, a jovem disse ter tirado uma foto do homem dentro de casa e mandado para a irmã, com medo de algo pudesse acontecer. Durante a conversa com ex-companheiro, a vítima chegou ainda ameaçar chamar a polícia.

Ao ser encurralado, ele ameaçou que atearia fogo na casa, por isso a vítima pegou a filha do imóvel e foi dormir na casa do pai. Até que, por volta das 4h da manhã, recebeu uma ligação do vizinho informando que a casa estaria pegando fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas consumiram grande parte dos pertences da vítima.

Ela relatou ainda ao jornal local, que a intenção do autor era colocar fogo na casa enquanto ela e a filha estariam dentro. Por medo de alguma coisa acontecer, a vítima registrou um boletim de ocorrência.

