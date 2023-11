Sem aceitar o fim do namoro, homem ameaça matar a família da ex

Sem aceitar o fim do relacionamento, um homem ateou fogo no carro da ex-namorada e ainda ameaçou matar ela e sua família durante a tarde da última quarta-feira (8), na cidade de Aparecida do Taboado.

Conforme as informações policiais, a vítima procurou a Delegacia do Município depois das ameaças. Ela relatou que o autor chegou até a sua residência e cometeu o crime. Enquanto ateava fogo, ele falava: ‘Se você não voltar comigo, eu vou matar todo mundo da tau família. Agora foi o carro, depois volto para colocar fogo na casa’.

Assustada e com medo, ela conseguiu fugir e acionar as autoridades policiais. Segundo o site Perfil News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local e conter as chamas.

Ainda para os militares, a vítima contou que tinha um relacionamento conturbado com o autor. Ela inclusive já teria sido vítima de ameaças outras vezes.

