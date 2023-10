Sem aceitar fim do casamento, homem sequestra as filhas e chantageia ex em MS

Uma mulher, de 30 anos, procurou a Delegacia de Rio Brilhante para denunciar o ex-marido, de 32 anos, após ele sequestrar suas filhas e as usar para chantagear a vítima, na tentativa de reatar o casamento. O caso aconteceu na quinta-feira (25), no Distrito de Prudêncio Thomas.

Segundo o registro policial, o casal ficou junto por aproximadamente 6 anos e tiveram duas filhas, de 6 e 4 anos. Porém, há uma semana eles estão separados. Ontem, com o pretexto de levar as meninas para comer um lanche, o homem pediu para pegar as duas.

Confiando na palavra do ex, a mulher autorizou. No entanto, já era tarde quando ela notou que ele estava demorando para levar as crianças de volta. Ao ligar para autor, a vítima foi informada de que as filhas teriam sido levadas para Campo Grande e depois iriam para a fazenda onde moravam, junto com o pai.

Usando as meninas para tentar reatar o casamento, o homem disse que devolveria as crianças para ela caso os dois voltassem. Mas esse não seria o desejo da mulher. Para a polícia, ela contou que o autor insiste em não aceitar o termino do relacionamento.

Apesar dos fatos a vítima não manifestou interesse em representar contra o autor, assim como não quis pedir medidas protetivas contra ele. O caso então foi registrado como violência psicológica contra a mulher.

