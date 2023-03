Sem água, luz e comida: Seis crianças são resgatadas na Capital

Seis crianças foram resgatadas em condições precárias de higiene, saúde e alimentação, no final da tarde de ontem (23), em um apartamento no bairro Jardim Canguru. A mãe dos menores é usuária de drogas e responderá por maus tratos.

Conforme a ocorrência, o Conselho Tutelar encontrou no local a mãe, de 33 anos, junto com as crianças. Ela relatou a equipe que trabalha de forma autônoma em serviços gerais e é usuária de drogas.

Ainda de acordo com a genitora, o local está sem água por falta de pagamento e que seus filhos tomavam banho na casa de uma vizinha.

Pelo ambiente insalubre, com falta de água, energia elétrica e de alimentos, a genitora responderá pelo crime de maus tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, tendo em vista que teria exposto a perigo a vida e a saúde das crianças, privando-as de cuidados indispensáveis.

Foi encaminhado ao Poder Judiciário o pedido de medidas protetivas de urgência em favor das crianças. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também