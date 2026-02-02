Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Sem alimento e na chuva, pitbull é resgatado de chácara por Major da PM na Capital

Animal não tinha onde ficar e local era considerado insalubre

02 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Animal estava abandonado numa chácaraAnimal estava abandonado numa chácara   (Reprodução/Instagram)

Cachorro, da raça pitbull, foi resgatado de uma chácara pelo Major Everton, de 37 anos, da Polícia Militar durante a noite deste domingo, dia 1º, no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

O animal estava em um local insalubre, sem água e qualquer tipo de alimento, além de não ter onde permanecer, ficando ao lado de uma guarita, mesmo debaixo de chuva.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Major Everton explicou que havia recebido diversas denúncias por meio das redes sociais, contando sobre o abandono e possível maus-tratos do animal na chácara.

No momento em que o militar chegou ao local para verificar a situação, estava chovendo intensamente na cidade, agravando a situação do animal, configurando um flagrante de abandono e maus-tratos.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio e com uso de um alicate, o policial cortou a tela e resgatou o pitbull. O cachorro ficou sob responsabilidade provisória do militar.

O caso foi registrado na delegacia como praticar maus-tratos.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é preso por extorquir mãe e ameaçar avó de 103 anos
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
Polícia
Jovem é preso por bater na namorada de 17 anos em Rio Verde
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem é agredido e perde carro da mãe após encontro com desconhecido em MS
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira
Polícia
Homem morre eletrocutado ao ligar bomba d'água as margens do Rio Miranda
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Polícia
Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados
Morte aconteceu em uma conveniência
Polícia
VÍDEO: Câmera flagra discussão e tiros que mataram homem em Rio Brilhante
Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Criança procura delegacia, denuncia agressões e mãe é presa em Ribas do Rio Pardo
Quantia apreendida na casa de um dos suspeitos
Polícia
Acusados de aplicar golpe de R$ 5 milhões em empresa da Capital são alvos de operação
Operação acontece em Campo Grande
Polícia
PF tenta coibir comercialização ilegal de remédios para emagrecimento na Capital

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica