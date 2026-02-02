Sem alimento e na chuva, pitbull é resgatado de chácara por Major da PM na Capital

Cachorro, da raça pitbull, foi resgatado de uma chácara pelo Major Everton, de 37 anos, da Polícia Militar durante a noite deste domingo, dia 1º, no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.
O animal estava em um local insalubre, sem água e qualquer tipo de alimento, além de não ter onde permanecer, ficando ao lado de uma guarita, mesmo debaixo de chuva.
Segundo consta no boletim de ocorrência, o Major Everton explicou que havia recebido diversas denúncias por meio das redes sociais, contando sobre o abandono e possível maus-tratos do animal na chácara.
No momento em que o militar chegou ao local para verificar a situação, estava chovendo intensamente na cidade, agravando a situação do animal, configurando um flagrante de abandono e maus-tratos.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio e com uso de um alicate, o policial cortou a tela e resgatou o pitbull. O cachorro ficou sob responsabilidade provisória do militar.
O caso foi registrado na delegacia como praticar maus-tratos.