Sem alimento e na chuva, pitbull é resgatado de chácara por Major da PM na Capital

Cachorro, da raça pitbull, foi resgatado de uma chácara pelo Major Everton, de 37 anos, da Polícia Militar durante a noite deste domingo, dia 1º, no Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande.

O animal estava em um local insalubre, sem água e qualquer tipo de alimento, além de não ter onde permanecer, ficando ao lado de uma guarita, mesmo debaixo de chuva.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Major Everton explicou que havia recebido diversas denúncias por meio das redes sociais, contando sobre o abandono e possível maus-tratos do animal na chácara.

No momento em que o militar chegou ao local para verificar a situação, estava chovendo intensamente na cidade, agravando a situação do animal, configurando um flagrante de abandono e maus-tratos.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio e com uso de um alicate, o policial cortou a tela e resgatou o pitbull. O cachorro ficou sob responsabilidade provisória do militar.

O caso foi registrado na delegacia como praticar maus-tratos.

