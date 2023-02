Sem churrasquinho: funcionários da JBS são presos tentando furtar 120 kg de carne

Dois homens, de 27 e 36 anos, foram presos em flagrante na madrugada deste sábado (18) ao tentarem furtar cerca de 120 quilos de carne do frigorífico da JBS, as margens da rodovia BR-060, em Campo Grande.

A tentativa foi descoberta pelo chefe de segurança do local que realizava a vistoria do veículo e ao verificar o porta-malas, encontraram seis caixas de carne com peso de médio de 20 quilos cada, acionando a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a desconfiança aconteceu após o funcionário que trabalha no controle de qualidade na empresa entrar com "certa facilidade" com ajuda do outro funcionário, que trabalha como segurança.

O chefe de segurança perguntou sobre a nota fiscal e liberação do produto e decidiu entrar em contato com o setor financeiro e jurídico da empresa, para confirmar a emissão da nota fiscal, mas recebeu a resposta negativa do setor, indicando que não procedia nenhuma ação para liberação das carnes.

Os dois funcionários receberam voz de prisão e encaminhados para a delegacia para os trâmites legais.

O caso foi registrado como furto qualificado pelo concurso de pessoas na forma tentada e furto qualificado com abuso de confiança ou mediante fraude na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

