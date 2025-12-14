Menu
Polícia

Sem cinto, motorista morre ao bater carro em árvore na Capital

Ele teria sido projetado contra o volante durante a colisão e faleceu momentos depois com falta de ar

14 dezembro 2025 - 09h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na madrugada de hojeO acidente aconteceu na madrugada de hoje   (WhatsApp/JD1)

O motorista Adalto dos Anjos Dias morreu ao bater o carro em uma árvore na Avenida Ministro João Arinos, na região do Bairro Tiradentes, em Campo Grande. O acidente aconteceu na madrugada de hoje (14).

Conforme as informações iniciais, ele seguia sem cinto de segurança avenida, quando perdeu o controle de direção, subiu no canteiro central e acabou colidindo contra a árvore.

Por conta do impacto, ele foi projetado contra o volante e o para-brisa do veículo. Quando o socorro chegou ao local, a vítima estava para fora do carro, sem lesões aparentes e com muita falta de ar.

Visivelmente embriagado, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não teria resistido e faleceu momentos depois.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica, foram acionadas para fazer os trabalhos necessários no local junto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

